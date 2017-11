Ermittlungen schwierig: Hundeköder: Täter oft nicht zu fassen

Der Tod, getarnt als Leckerei: Gefährliche Hundeköder bereiten Tierhaltern in den letzten Wochen Sorgen beim Gassigehen. Zuletzt waren im Frankfurter Stadtwald mehrere Hunde vergiftet worden, weil sie mit Rattengift getränkte Wurst gegessen hatten. Die Polizei warnte in der Vergangenheit immer häufiger vor sogenannten Giftködern. Auch in Limburg, Offenbach oder in Rüsselsheim wurden sie gefunden. Hundehasser haben sie dort versteckt, entlang beliebter Spazierrouten, in Parks am Wegesrand, versteckt im Gebüsch. Ein Hundeköder, auch „Giftköder“ genannt, kann vieles sein: ein Brötchen, mit einer Tablette darin, mit Klingen versehene Mettwurst oder Salami, gespickt mit Nägeln. Eines ist allen gemein: Sie sollen das Tier verletzen und quälen, es möglicherweise sogar töten. Welche Strafe droht den Tätern? Und wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass die Polizei sie erwischt?

Schwierige Ermittlungen

„In der Regel gestalten sich die Ermittlungen im Zusammenhang mit präparierten Hundeködern schwierig“, erklärt Chantal Emch, Sprecherin der Polizei Frankfurt. Den Ermittlern mangele es häufig an konkreten Anhaltspunkten und Zeugenhinweisen. Die Ermittler sind allerdings stark auf Beobachtungen von Passanten oder Betroffenen angewiesen. Der am Tatort sichergestellte Köder wird nur in seltenen Fällen später untersucht. Die Polizei muss abwägen, inwieweit eine Begutachtung im Labor Hinweise auf den Täter liefern kann – und ob der Aufwand gerechtfertigt ist. „Die Kosten für eine solche Untersuchung sind sehr hoch“, sagt Emch. Die Giftköder würden deshalb nur analysiert, wenn die Art des Giftes unbekannt oder der „eingetretene Schaden erheblich“ sei. Die Polizei Frankfurt konnte in jüngster Zeit zwar Verdächtige ermitteln, weil aber eindeutige Beweise fehlten, blieben die Taten letztlich ungeklärt.

Fehlende Zeugen

Tierschützer gehen davon aus, dass viele Hundehalter die Köder-Vorfälle gar nicht anzeigen. Eine Meldepflicht gibt es nicht. Statistische Erhebungen sind deshalb nicht verfügbar. Online haben Hundehalter aber den Giftköder-Radar veröffentlicht: Dieser gibt einen Überblick darüber, wo derzeit Gefahr besteht oder wo vor kurzem Fallen gefunden wurden.

Für die Polizei ist es ein Problem, wenn ausgelegte Giftköder nicht angezeigt werden. Oft erfahren die Ermittler erst später von Fällen, teils aus Berichten in den sozialen Medien. Wer Beobachtungen mache, solle sich deshalb dringend bei der Polizei oder dem zuständigen Forstamt melden – auch wenn noch kein Tier zu Schaden gekommen sei, sagt Polizistin Emch. Sollte dem Hund etwas passiert sein, müsse der Halter Strafanzeige stellen. Außerdem können Zeugen der Polizei helfen, indem sie die Köder sofort an sich nehmen oder auf die Polizei warten „Die Gefahrenabwehr hat in solchen Fällen ganz klar Vorrang vor der Spurensuche“, so die Sprecherin.

Für Kinder gefährlich

Jemand, der Giftköder auslegt, gerät auf verschiedene Arten mit dem Gesetz in Konflikt. Das Auslegen an sich ist nach dem Tierschutzgesetz aber nicht strafbar, bringt einen mutmaßlichen Tierhasser also noch nicht vor Gericht. Erst wenn auch wirklich ein Lebewesen verletzt oder getötet wird, drohen Strafen von bis zu drei Jahren Haft. Fressen Wildtiere die Köder und verenden daran, macht sich der Täter der Jagdwilderei schuldig – oder verstößt je nach Tierart gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Auch hierbei sind Verurteilungen zu teils mehrjährigen Haftstrafen möglich.

Nicht zuletzt können die Giftköder auch für Menschen gefährlich sein: Sind die Köder etwa präparierte Wurststücke und werden sie nahe einem Spielplatz drapiert, kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch Kleinkinder davon essen. In einem solchen Fall drohen dem Täter sogar bis zu zehn Jahre Haft. Die Polizei Frankfurt hat Fälle, in denen Giftköder nahe Spielplätzen und Kindergärten ausgelegt wurden, bereits mehrmals registriert. Diese wurden jedoch gefunden, bevor sie jemand verzehrte.