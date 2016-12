Hunderte demonstrieren gegen Abschiebungen nach Afghanistan

Nach Afghanistan sollten nach dem Willen eines Aktionsbündnisses aus Rhein-Main keine Asylbewerber mehr abgeschoben werden. Etwa 300 Demonstranten protestierten am Samstag am Frankfurter Flughafen dagegen, Afghanen in ihre Heimat zurückzuschicken, wie die Polizei in Frankfurt mitteilte. Hagen Kopp vom Hessische Flüchtlingsrat sprach von 400 Teilnehmern, darunter viele Flüchtlinge. Das Aktionsbündnis „gegen Abschiebung Rhein-Main” hatte zu dem Protest am internationalen Tag der Menschenrechte aufgerufen. „In Afghanistan gibt es keine sicheren Gebiete”, sagte Ines Welge vom Flüchtlingsrat.

(dpa)