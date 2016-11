Vogelzug über Hessen: Hunderttausende Kraniche ziehen gen Süden

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Trompetentöne hoch oben am Himmel: Vogelbeobachter in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland können derzeit lange V-förmige Ketten von Kranichen auf ihrem Weg in den Süden erspähen.Seit Anfang Oktober seien schon Hunderttausende der großen Vögel auf dieser Route von ihrer Heimat Skandinavien und Osteuropa zum Überwintern nach Südfrankreich, Spanien und Nordafrika geflogen, teilte der Naturschutzbund NABU Rheinland-Pfalz mit. «Das zieht sich jetzt noch in den November rein», sagte NABU-Biologin Laura Kettering der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Ideal für Kraniche seien klares Wetter und Ostwind. «Dann sparen sie Energie.»Viele von ihnen machen an der Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern Rast. «Da starten sie meist am Morgen. Das ist der Grund, warum wir sie hier oft erst am Abend sehen können», erklärte Kettering. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland machen Kraniche auf ihrer Route nach Südwesten nur bei schlechtem Wetter Pause. Bei einem nächtlichen Zwischenstopp stehen die Vögel, die als Glückssymbole gelten, am liebsten im flachen Wasser, um nicht von Füchsen überrascht zu werden. Sobald sich am Morgen dichte Wolken verziehen, fliegen sie weiter.Dabei orientieren sich Kraniche laut Kettering auch an großen Flüssen wie Rhein und Mosel. «Die können sie gut von hoch oben sehen. Ganz erforscht ist ihre Orientierung aber noch nicht.» Beim Flug in V-Formationen von 60 bis 200 Tieren sparen die hinteren Kraniche im Windschatten der vorderen Vögel Energie. Die Kraniche ganz vorne wechseln sich ab.Der Zeitpunkt ihrer Ab- und Rückreise ist nach Worten der Biologin je nach Witterung flexibel. «In diesem Jahr sind viele Kraniche schon im Januar zu uns zurückgekehrt. Als es dann einen Kälteeinbruch gab, sind sie wieder zurück nach Frankreich ausgewichen.»