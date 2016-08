Party am Main: Hunderttausende feiern Museumsuferfest

Bei tropischen Temperaturen haben am Wochenende hunderttausende beim Frankfurter Museumsuferfest am Main gefeiert. Dabei hat die Rekord-Hitze vom Wochenende der Partylaune einen kleinen Dämpfer versetzt.

Nach Angaben der Tourismus und Congress GmbH kamen aber nicht ganz so viele Besucher wie in den Vorjahren. „Es ist richtig, richtig heiß und das ist nicht wirklich förderlich”, bilanzierte Sprecher Kurt Stroscher am Sonntagnachmittag.



Wer kam, rettete sich in den Schatten der knapp 1000 Stände entlang des Mains - oder in die oftmals klimatisierten Räume der beteiligten 23 Museen.

Bilderstrecke So feiert Frankfurt beim Museumsuferfest 2016

Im Vorfeld waren zu dem dreitägigen Volksfest rund zwei Millionen Besucher erwartet worden. Schwerpunkt des Festes war das 40-jährige Bestehen des Rockclubs Batschkapp - nicht wie in den Vorjahren das Gastland der Buchmesse. Knapp 1000 Stände säumten auf einer Länge von etwa acht Kilometern beide Seiten des Mains.