Hygienemängel: 11 von 14 gastronomischen Betrieben beanstandet

Statistik Zahl der Badetoten in Hessen steigt deutlich

Bad Nenndorf/Wiesbaden. Die Zahl der Badetoten in Hessen ist in den ersten acht Monaten des Jahres deutlich gestiegen. 30 Menschen ertranken in Gewässern, das waren 8 mehr als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. mehr