ICE bleibt wegen technischer Störung liegen

Eine technische Störung hat einen ICE am Dienstagmorgen in Hessen gestoppt. Der Zug war eigentlich auf dem Weg Richtung Kiel, konnte seine Fahrt im Bahnhof von Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) aber nicht mehr fortsetzen, wie die Deutsche Bahn in Frankfurt mitteilte. „Nachdem die Passagiere den ICE verlassen hatten, konnten sie zeitnah mit einem anderen Zug weiter in Richtung Norden fahren”, sagte eine Bahn-Sprecherin. Wieviele Menschen an Bord waren, konnte sie nicht sagen. Unklar war ebenfalls, warum der Zug letztlich liegengeblieben war. Der ICE werde untersucht, die Strecke sei aber wieder frei.

(dpa)