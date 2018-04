Gewerkschaft: IG Metall ruft Opel-Beschäftigte zu Betriebsversammlungen

Im festgefahrenen Streit um die Sanierung des Autobauers Opel sucht die IG Metall die Rückendeckung der Belegschaft. Gewerkschaft und Betriebsrat haben die Beschäftigten an den drei Standorten Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach für Donnerstagnachmittag zu Betriebsversammlungen aufgerufen, wie aus Gewerkschaftskreisen in Frankfurt am Mittwoch verlautete. Hintergrund ist der Sanierungskurs des neuen Mutterkonzerns PSA, der Investitionen beispielsweise in das Werk Eisenach von weiteren Lohnzugeständnissen abhängig macht.

Tarifstreit Streik bei Opel in Rüsselsheim Die aktuelle Tarifauseinandersetzung zwischen IG Metall und den Arbeitgebern hat den Rüsselsheimer Autobauer Opel erreicht. Am gestrigen Vormittag streikten mehrere tausend Arbeitnehmer nach einem Aufruf der Gewerkschaft. Im Mittelpunkt der Versammlung vor dem Opel-Haupthaus stand allerdings weniger der Tarifkonflikt, sondern vielmehr die Zukunft des Autobauers. clearing

(dpa)