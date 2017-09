IG Metall schließt Vertrag mit Kfz-Tarifgemeinschaft ab

Die IG Metall hat nun doch einen Tarifvertrag für Beschäftigte des hessischen Kfz-Gewerbes mit der neu gegründeten Tarifgemeinschaft der Arbeitgeber abgeschlossen. Nach langwierigen Verhandlungen wurden zwei Stufenerhöhungen um jeweils 2,9 Prozent sowie eine Einmalzahlung von 375 Euro vereinbart, wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten. Der neue Vertrag läuft vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. April 2019.

Formal gilt der neue Abschluss aber nur für einen kleineren Teil der rund 36 000 Beschäftigten in diesem Wirtschaftszweig. Der neu gegründeten Tarifgemeinschaft auf der Arbeitgeberseite gehören bislang erst einige wenige Großbetriebe an. Die Kfz-Innung spricht von rund 130 Betrieben, die Gewerkschaft sogar nur von der Hälfte. Gleichwohl seien bereits bis zu 9000 Beschäftigte erfasst. In den Vorjahren hatte der Landesinnungsverband für sämtliche rund 2500 Betriebe verbindliche Tarifbestimmungen ausgehandelt, wollte diese Praxis aber nicht mehr fortsetzen.

Die IG Metall, die am Dienstag mit 650 Teilnehmern in Frankfurt demonstriert hatte, kündigte weitere Aktionen in Betrieben an, um sie in die Tarifgemeinschaft zu bewegen. In Nordhessen soll es am Mittwoch nach kurzen Arbeitsniederlegungen bereits zu ersten Beitritten der jeweils betroffenen Arbeitgeber gekommen sein. „Das ist natürlich eine Langzeitaufgabe, aber wir haben einen langen Atem. Der Beitritt zur Tarifgemeinschaft ist sicherlich der einfachste Weg für die Unternehmen”, erklärte der gewerkschaftliche Verhandlungsführer Josef Windpassinger.

(dpa)