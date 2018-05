IS-Kämpfer bestreitet Folterdrohungen im Bürgerkrieg

Im Prozess gegen einen bereits rechtskräftig verurteilten IS-Kämpfer hat der Angeklagte am Donnerstag bestritten, Folterdrohungen ausgesprochen zu haben. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt sagte der 32-Jährige, er habe lediglich auf Weisung eines Vorgesetzten eine Filmaufnahme davon gefertigt, wie der feindliche Kämpfer getreten und geschlagen worden sei. Zum Anklagevorwurf, er habe das Opfer mit den Worten „Strom, Strom” mit einem Elektroschock-Gerät bedroht, behauptete er, die in dem Video zu hörenden arabischen Worte bedeuteten „Licht, Licht”. Wenig später sei in dem abgedunkelten Raum tatsächlich eine Taschenlampe angegangen.

In seiner längeren Erklärung ging Abdelkarim E.B. kritisch mit sich selbst ins Gericht. Er bezeichnete den etwa sechsmonatigen Syrien-Aufenthalt 2013/14 als eine „Phase meines Lebens, auf die ich nicht stolz bin und die ich zutiefst bedauere”. Bereits im November 2016 war er vom Staatsschutzsenat wegen seiner IS-Mitgliedschaft zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Video mit der Misshandlung war erst später aufgetaucht und führte zum zweiten Prozess gegen ihn wegen Kriegsverbrechen nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Bis Ende Juli will der Staatsschutzsenat über eine mögliche Gesamtstrafe für den Angeklagten entscheiden.

(dpa)