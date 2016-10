Wegen Kriegsverbrechen: IS-Kämpfer in Frankfurt vor Gericht: Achteinhalb Jahre Gefängnis gefordert

Der Angeklagte soll im Bürgerkrieg in Syrien menschenverachtend gehandelt haben und dafür bestraft werden. Die Bundesanwaltschaft hält ihm lediglich die harten Bedingungen in türkischer Auslieferungshaft zugute.

Achteinhalb Jahre Haft – mit dieser Strafe soll nach dem Willen der Bundesanwaltschaft in Frankfurt der Prozess gegen einen 30 Jahre alten mutmaßlichen IS-Kämpfer zu Ende gehen. Vor dem Oberlandesgericht plädierten die Anklagevertreter gestern auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie auf Kriegsverbrechen und waffenrechtliche Verstöße.

Im Zentrum des Plädoyers, an dem hintereinander alle drei Anklagevertreter mitwirkten, stand wiederum jener grausige Zwischenfall, bei dem der Angeklagte in der Nähe der stark umkämpften syrischen Stadt Aleppo 2014 mehrere Gesinnungsgenossen dabei gefilmt hatte, wie diese den Kopf eines gefallenen gegnerischen Soldaten verunstalteten. Sie schnitten Ohren und Nase ab, traten auf den Schädel ein und schossen auf ihn. Der Angeklagte feuerte die Männer zu weiterer Gewalt an und unterlegte das Geschehen mit islamischen Gebetstexten oder auch nur dem Ausruf: „Gott ist groß!“

Weil sich die ansonsten in althergebrachten, mittelalterlich zu nennenden Ansichten verharrenden IS-Kämpfer durchaus den Vorteilen moderner Kommunikations- und Aufnahmetechnik bedienen, konnte der Film praktisch eins zu eins im Gerichtssaal gezeigt werden. Der Angeklagte hatte sich bei der Vorführung freilich weggedreht – eine Geste, „die weniger von Reue als vielmehr von übertriebener Theatralik kündete“, wie es einer der Anklagevertreter formulierte.

In dem rund zwei Monate lang dauernden Prozess vor dem Staatsschutzsenat hatte Abdelkarim B. von dem Angebot des Vorsitzenden Richters, ein Geständnis wohlwollend anzurechnen, indes keinen Gebrauch gemacht. Er äußerte sich nur knapp zu seiner Person: 1985 geboren, deutscher Staatsangehöriger, Lehre als Bürokaufmann und – man höre und staune – Wehrdienstverweigerer „aus Gewissensgründen“.

Wehrdienst verweigert

Spätestens 2013 aber muss bei B. dann ein entscheidender Wandel seines Gewissens eingetreten sein, der ihn am Ende möglicherweise eine langjährige Haftstrafe einbringen wird. Wie die Strafe auch ausfallen mag – für ein Jahr in harter türkischer Auslieferungshaft mit Beleidigungen, Schlägen und schlechtem Essen soll der Mann laut Bundesanwaltschaft im Verhältnis eins zu zwei entschädigt werden. Zwei Jahre werden also auf jeden Fall als verbüßt gelten. Fast 21 weitere Monate sitzt er dazu bereits in wesentlich komfortabler deutscher Untersuchungshaft.

Kahlköpfig und mit kurz geschnittenem Bart verfolgte der Angeklagte ziemlich regungslos die Ausführungen der Ankläger aus Karlsruhe. Strafmilderungsgründe seien kaum vorhanden, hieß es. Dafür aber müssten die „menschenverachtenden Kommentare“ und die entsprechende Grundeinstellung strafverschärfend berücksichtigt werden.

Ebenso die Tatsache, dass Abdelkarim B, praktisch während seines gesamten Syrien-Aufenthaltes von fünf Monaten schwerbewaffnet durch die Gegend gelaufen sei – mehrere Kalaschnikows, dazu Handgranaten. Noch auf dem Flughafen in Ankara versuchte er, seiner Freundin eine Rohrbombe zuzustecken.

Heute (Dienstag) sollen die beiden Verteidiger plädieren, dann hat auch der Angeklagte noch einmal Gelegenheit zur Stellungnahme. Anfang kommender Woche soll dann das Urteil verkündet werden.