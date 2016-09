Aktuelle Probleme großer deutscher Banken: Ifo-Chef Fuest warnt vor neuer Bankenkrise

Mordprozess an Gleis 2 Gerichtsverhandlung am Tatort klärt, ob der Täter sein Opfer erkannt hat

Herborn/Limburg. Am Herborner Bahnhofs wird am späten Montag nachgestellt, was sich an Heiligabend dort abgespielt hat. An jenem Abend wurde dort ein Polizist getötet. Nach dem Ortstermin ist für manchen Prozessbeteiligten eine wichtige Frage geklärt. mehr