Illegale Böller gebaut und verkauft: Prozess

Er soll illegale Böller und Silvesterknaller hergestellt und verkauft haben. Deswegen muss sich von heute an ein 45 Jahre alter Mann vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Der Anklage zufolge soll er Chemikalien und Schwarzpulver aus Osteuropa bezogen und daraus die Sprengkörper hergestellt haben. Anschließend verkaufte er sie und soll so rund 7400 Euro eingenommen haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz aus. Das Gericht hat in dem Prozess zunächst nur einen Verhandlungstag vorgesehen.

(dpa)