Prozess in Frankfurt: Illegales Autorennen mit Todesopfer - Prozess gegen 20-Jährigen

Ein illegales Autorennen in Frankfurt, das einen völlig unbeteiligten Autofahrer das Leben kostete, beschäftigt am Freitag die Justiz. Ein 20 Jahre alter Mann muss sich am Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird Totschlag vorgeworfen. Der schwere Unfall hatte sich im Januar im Frankfurter Stadtteil Schwanheim an einer Autobahnauffahrt ereignet.

Der Angeklagte soll rund 140 Kilometer pro Stunde gefahren sein - doppelt so schnell wie erlaubt. Er hatte laut Anklage zunächst eine rote Ampel überfahren und war danach auf das Fahrzeug des Opfers geprallt. Der 43 Jahre alte Fahrer starb noch am Unfallort.

(dpa)