Trinkwasser in Kassel muss nicht mehr abgekocht werden

Kassel. Nach einer Verunreinigung kann das Trinkwasser in Kassel nun wieder bedenkenlos verwendet werden. Das Abkochgebot in einigen Kasseler Stadtteilen sei aufgehoben, berichtete der Versorger am Montag nach Absprache mit dem Gesundheitsamt. mehr