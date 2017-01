Im Norden von Hessen kann es glatt werden

Wirklich schönes Wetter wird in Hessen nicht erwartet. In den nächsten Tagen ist es meist bewölkt und bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte. Im Norden des Landes kann es auch glatt werden. Dort wird schon für Sonntag etwas Regen erwartet, in höheren Bereichen Schnee. „Wo der Regen auf gefrorenen Boden fällt, kann es glatt werden”, lautete die Vorhersage. In südlicheren Teilen des Landes soll es meist trocken bleiben. Für Montag wird wieder Regen erwartet, mit Temperaturen von meist sechs bis neun Grad. Nicht viel anders soll es zunächst am Dienstag sein, am Nachmittag dann etwas freundlicher.

(dpa)