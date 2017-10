Ehemalige hessische SPD-Landesvorsitzende: Im Portrait: Ypsilanti hegt keinen Groll mehr

Einen Aufstieg und Fall in ganz kurzer Zeit erlebte die SPD-Politikerin Andrea Ypsilanti in den Jahren 2008 und 2009. Inzwischen findet sie als Vorsitzende des Petitionsausschusses Anerkennung. Und für das nächste Jahr hat sie einiges vor.

Am Abend der hessischen Landtagswahl vom 27. Januar 2008 erlebte Andrea Ypsilanti ihren größten politischen Triumph: Mit der gebürtigen Rüsselsheimerin als Spitzenkandidatin errang die SPD einen Stimmenzuwachs von 7,6 Prozentpunkten und machte damit der CDU und ihrem Ministerpräsidenten Roland Koch die absolute Mehrheit abspenstig. Selbst für eine CDU/FDP-Koalition reichte es nicht, Koch und seine Minister blieben nur noch geschäftsführend im Amt.

Im Landtag gab es eine linke Mehrheit aus SPD, Grünen und Linkspartei. Doch eine Regierungsbeteiligung der Linken hatte Ypsilanti im Wahlkampf ausgeschlossen. Monate später versuchte sie gleichwohl, mit Hilfe der Linken Ministerpräsidentin einer rot-grünen Minderheitsregierung zu werden. Das Vorhaben scheiterte an vier Abweichlern in der eigenen SPD-Fraktion. Bei der vorzeitigen Neuwahl Anfang 2009 wurde die SPD mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis von nur noch 23,7 Prozent abgestraft. Ypsilanti trat als Landes- und Fraktionsvorsitzende zurück.

Nur wenige Politiker haben in so kurzer Zeit einen so fulminanten Aufstieg und einen so tiefen Sturz erlebt wie die heute 60-jährige Sozialdemokratin des linken Flügels ihrer Partei. Sie habe mit großer Glaubwürdigkeit die Landtagswahl gewonnen und gerade diese mit ihrem politischen Schwenk aufs Spiel gesetzt, wurde ihr vorgeworfen.

„Sehr großen Spaß“

Neun Jahre später ist die in Frankfurt wohnende Ypsilanti weiter Landtagsabgeordnete, bleibt aber in der zweiten Reihe und kommt dem noch von ihr selbst als Nachfolger vorgeschlagenen Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel nicht in die Quere. Eine Funktion, die ihr nach eigenen Angaben „sehr großen Spaß“ macht, hat sie aber im Parlament: Ypsilanti ist Vorsitzende des Petitionsausschusses und findet mit ihrer Arbeit Anerkennung über die Parteigrenzen hinweg. Als der Landtag im Mai die Jahresbilanz des Gremiums zog, bescheinigten ihr auch die Vertreter der schwarz-grünen Koalition und der FDP ausdrücklich eine sehr gute Arbeit als Ausschussvorsitzende.

„Ich finde es gut, dass Bürger, gleich welcher Herkunft oder sozialen Stellung, mit Hilfe einer Petition Verwaltungsakte überprüfen lassen können“, sagt Ypsilanti dieser Zeitung. Oft geht es dabei auch um geplante Abschiebungen, doch im Petitionsausschuss sind nur die richtige Anwendung von Verwaltungsvorschriften und geltendem Recht Kriterium.

In der Härtefallkommission, deren Mitglied Ypsilanti auch ist, „kommen humanitäre Aspekte hinzu“, berichtet sie. Die SPD-Politikerin engagiert sich auch weiter für eine Vernetzung der politischen Linken. Zum einen hat sie den „roten Club“ als Diskussionsforum gegründet, in dem es etwa um Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen oder den Vortrag eines Ministers der griechischen Linksregierung geht. Zum anderen ist sie auch Vorstandssprecherin des von ihr mitgegründeten Instituts „Solidarische Moderne“. Vernetzung linker Parteien, Gruppen der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen nennt sie als Ziel.

Streitschrift angekündigt

Groll über die Vorgänge der Jahre 2008/2009 hegt Ypsilanti nach eigenen Angaben heute nicht mehr. Aber natürlich spielten sie in ihrem Leben noch eine Rolle: „Ich profitiere weiter von den damaligen Lernprozessen“, sagt sie. Auch in Ypsilantis im Januar erscheinenden Buch „Und morgen regieren wir uns selbst“ beschäftige sie sich weder mit sich selbst noch mit der hessischen SPD, versichert sie. Das vom Verlag als „Streitschrift“ angekündigte 240-Seiten-Werk ist aber ein „Plädoyer für eine zukunftsweisende linke Politik“ und beschäftigt sich nach ihren Angaben mit der europäischen Sozialdemokratie.

Bei der Neuwahl des hessischen Landtags 2018 will Ypsilanti nicht mehr kandidieren. Drei Monate nach Ablauf der Wahlperiode werde sie 62. „Ich bin dann 20 Jahre Abgeordnete. Da wird es Zeit, andere Sachen anzugehen.“ Was sie konkret vorhat, will Ypsilanti noch nicht sagen. Sie fügt aber hinzu: „Ich werde ein politischer Mensch bleiben und mich weiter einmischen.“