Adventskalender: Im Reich der Netzwerker

Wenn Christian Weber unter Strom steht, ist in der Regel gerade eine Störungsmeldung in der Verbundleitstelle eingegangen, die auf dem Gelände der Oberhessischen Versorgungsbetriebe AG (Ovag) „Auf der Warth“ in Friedberg liegt. „Däng, däng, däng!“ Mit diesem Alarmsignal, das sich ein bisschen wie Kuhglockengebimmel anhört, wird es angezeigt. Oft sind es nur kleinere Probleme, die schnell behoben werden können, manchmal aber auch nicht, wie beispielsweise der 24-stündige Stromausfall in Bad Nauheim am sogenannten „schwarzen Freitag“ im August 2013.

Der „schwarze Freitag“

„Das war eine Ausnahmesituation“, erinnert sich der 38-Jährige. Denn in Bad Nauheim sind viele Krankenhäuser angesiedelt, die handlungsfähig bleiben müssen. Das Stromnetz der Nachbarstadt wird von den dortigen Stadtwerken betrieben, die Ovag war bei der schweren Störung aber unterstützend aktiv. Somit war Weber dabei, als der Krisenstab des Wetteraukreises zusammenkam und überlegte, die Kliniken zu evakuieren.

„Das hat man nach drei Stunden so überlegt: Wenn es innerhalb der nächsten zwei Stunden keine Wiederversorgung gibt, wird evakuiert.“ Problem war allerdings, dass die Kerckhoff-Klinik schwerstkranke Herzpatienten beherbergt, die gar nicht transportierbar waren. Deshalb wurde überlegt, wie eine Notversorgung hergestellt werden kann, und nach fünf Stunden waren die Krankenhäuser wieder versorgt. Die Störstellen seien geortet und repariert worden.

Die Verbundleitstelle wirkt wie ein nüchternes Großraumbüro. Wenige Mitarbeiter sitzen an Bildschirmen, manch einer hat elf Monitore vor sich und beobachtet, was sich darauf ändert. Rund um die Uhr ist die Leitstelle besetzt, an 365 Tagen im Jahr und im Drei-Schicht-System organisiert. Nicht nur das Strom-, auch das Wassernetz haben die Elektromeister, Elektrotechniker und Wassermeister im Blick. 3000 Quadratkilometer groß ist das Stromnetz, „wir versorgen von Bad Vilbel bis Alsfeld und westlich begrenzt bis Großen-Linden und Leihgestern bei Gießen“.

Falsch gebohrt

Die Ovag ist hier weitestgehend der Netzbetreiber, was man sich wie eine Straße vorstellen muss. „Das heißt, wir stellen die Infrastruktur, aber woher man den Strom bezieht, bleibt jedem selbst überlassen.“ Neben Bad Nauheim hat etwa auch Bad Vilbel ein eigenes Netz, mit der Ovag als Betriebsführer. Einen so großen Stromausfall wie in Bad Nauheim gab es in der Brunnenstadt noch nie. „Kleinere Störfälle gibt es immer, wollen wir hoffen, dass es so bleibt“, sagt Weber. Ein Drittel gehen auf Gewitter oder Bauarbeiten zurück, die anderen zwei Drittel auf Altersverschleiß.

Ganz oft komme auch vor, dass Kunden sich melden, weil sie mit der Bohrmaschine die Steigleitung erwischt haben. Oft stünden die Anrufer unter Spannung, seien nicht immer nett. Das allerdings variiert nach Region. Im Vogelsberg, wo noch sehr viele Strommasten mit Freileitungen stehen, sind die Leute ruhiger. Denn nach einem Blitzeinschlag dauert es nur wenige Minuten, bis eine Freileitung wieder eingeschaltet werden kann. Anders ist dies bei Schäden an modernen unterirdischen Netzen, deren Reparatur langwieriger ist, wie beispielsweise in Bad Vilbel. „Wenn dort eine Störung ist, klingelt nach einer halben Minute das Telefon und die Leute sind sehr viel ungehaltener.“

„Blubb, blubb, blubb!“ Ein anderes Geräusch tönt durch die Leitstelle, es bezieht sich aufs Wassernetz mit seinen 246 Kilometern Fernwasserleitungen. Meister Andreas Seum schaut auf den Bildschirm, doch es hat sich nur jemand in einem Brunnengebäude angemeldet. Nicht jede Meldung bedeutet eine Störung.

Doch es kann auch anders kommen, „das Unangenehmste, was ich in den letzten Jahren hatte, war ein Rohrschaden in Schwalheim. Die Leitung platzte auf, die Keller liefen voll und das Wasser lief auf die Straße“. Dann werden Polizei, Wartungsdienste und Baufirmen alarmiert, während in der Verbundleitstelle bei den Mitarbeitern die Köpfe rauchen.