Wohin mit dem Bauschutt?: Im Rhein-Main-Gebiet fehlen Endlagerstätten für Erdaushub

Idyllisch hinter dem Großen Feldberg gelegen, eingebettet zwischen saftigen Weiden und weiten Wäldern liegt die Deponie Brandholz inmitten des Naturpark Taunus zwischen Neu-Anspach und Usingen (Hochtaunuskreis).

Ende 1999 wurde die einstige Hausmülldeponie offiziell geschlossen. Seither ist die Rhein-Main-Deponie GmbH (RMD) als Betreiber für Versiegelung und Nachsorge des mehr als 20 Hektar großen Areals verantwortlich. Der Deponie-Hügel ist begrünt. Auf den Süd- und Westflanken erstrecken sich Photovoltaik-Anlagen.

Doch an der Nordflanke herrscht seit 2013 wieder reger Lkw-Verkehr. Von Baustellen aus der Region wird seither unentwegt unbelasteter Erdaushub angekarrt und abgekippt. Das vorgesehene Füllvolumen von 450 000 Kubikmetern – das entspricht rund 900 000 Tonnen Baustellenaushub – wird aber in wenigen Jahren komplett verfüllt sein.

Weil im gesamten Rhein-Main-Gebiet Endlagerstätten für Erdaushub fehlen, könnte in den kommenden Jahren der nördlich angrenzende Wald bis zur B 275 einer Erweiterung der Deponiefläche zum Opfer fallen. Wie gravierend das Problem ist, zeigt auch ein anderes Beispiel:

„Keine Kapazitäten“

Hessen Mobil hatte allergrößte Probleme, den beim Autobahnbrücken-Neubau der Salzbachtalbrücke der A 66 in Wiesbaden anfallenden Erdaushub zu deponieren. „Keine Kapazitäten“ signalisierten die Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden und auch die RMD-Deponie in Wicker (Main-Taunus-Kreis) winkte ab.

Für Hessen Mobil begann eine Odyssee. Schließlich wurde die Landesbehörde auf einem dem Bund gehörenden Grundstück im Main-Taunus-Kreis fündig. Ab 2019 werden während der Bauzeit von sechs Jahren rund 5000 Lkw-Fahrten notwendig sein, um die zu erwartenden 41 000 Kubikmeter Erdaushub bei Kelkheim-Münster zwischenzulagern. Der Transportweg von knapp über 30 Kilometern ist nach Einschätzung von Hessen Mobil für eine Baumaßnahme in einem Ballungsraum „vergleichsweise kurz“.

Nach Angaben des Hessischen Umweltministeriums hat die Zahl der Deponien in Hessen in den letzten 20 Jahren deutlich abgenommen. Nach Erhebungen des Statistischen Landesamtes sind die bestehenden Deponien für gering belasteten Erdaushub in Hessen ab dem Jahr 2023 erschöpft. „Die Kosten für die Ablagerung von unbelastetem Erdaushub auf Deponien haben sich im Rhein-Main-Gebiet in den vergangenen Jahren verdoppelt“, teilt ein Branchenkenner im Gespräch mit dieser Zeitung mit. „Lediglich die Deponie in Aßlar nordwestlich von Wetzlar verfügt noch über Kapazitäten für lange Jahre.“

Projekte werden teurer

Am Wochenende schlug auch der Verband baugewerblicher Unternehmer in Hessen Alarm: „Bauunternehmer haben immer größere Probleme, Erdaushub zu entsorgen. Der Mangel an Verfüll- und Deponieraum macht Bauprojekte teurer“, so Hartmut Schwieger, Abteilungsleiter Bautechnik des Verbandes. „Es gibt verschiedene Überlegungen von möglichen Betreibern, neue Deponiekapazitäten zu schaffen“, sagte Julia Stoye, Sprecherin des Umweltministeriums.

Ein interessierter Deponiebetreiber ist die Rhein-Main-Deponie GmbH, die durch eine akute finanzielle Schieflage händeringend nach neuen Erlösquellen sucht. „Wir untersuchen derzeit auf allen unseren Standorten die Möglichkeiten, neue Verfüllmöglichkeiten zu schaffen“, bestätigt der RMD-Aufsichtsratsvorsitzende und Erste Kreisbeigeordnete des Hochtaunuskreises, Uwe Kraft (CDU). „Dazu gehören die Optimierung bestehender Flächen, die Prüfung möglicher Erweiterungsflächen und auch mögliche Alternativ-Standorte im Hochtaunuskreis, wie im Main-Taunus-Kreis.“ Immer fester in den Fokus rückt dabei nun die Erweiterung der Erdablagerung an der Nordflanke der Deponie Brandholz im Hochtaunuskreis.

Voruntersuchungen

„Um festzustellen, ob die Fläche geeignet ist, sollen in den nächsten Monaten entsprechende Voruntersuchungen im Hinblick auf die Frage des Artenschutzes, Flora und Fauna stattfinden“, teilt dazu Kraft weiter mit. ie Entscheidung, welche Projekte angegangen werden, obliege zunächst dem Aufsichtsrat der RMD Rhein-Main Deponie GmbH.

Letztlich ist die Bereitstellung von Deponiefläche auch für Erdaushub und Bauschutt die Aufgabe aller Landkreise als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger.