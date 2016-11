Immer mehr Obdachlose übernachten am Frankfurter Flughafen

Der Frankfurter Flughafen wird als Quartier von Obdachlosen immer beliebter. Derzeit suchen nach Angaben des Caritasverbandes Frankfurt jede Nacht rund 200 Menschen die Hallen auf, um dort zu übernachten. Damit schlafen an Deutschlands größtem Airport genauso viele Obdachlose wie auf den Straßen in der Frankfurter Innenstadt. Dort wurden nach Angaben von Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) in der Nacht zum Mittwoch 196 Hilfsbedürftige gezählt, darunter 153 Osteuropäer.

Allein 100 Menschen schliefen in der seit Jahrzehnten zum Übernachten freigegebenen Bahn-Station Hauptwache. Die Stadt verfügt nach eigenen Angaben insgesamt über bis zu 360 Notübernachtungsplätze, die von vielen Obdachlosen aber nicht genutzt werden.

