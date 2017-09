Immer weniger Abschlussprüfungen hessischer Azubis

Die Zahl der Abschlussprüfungen hessischer Azubis ist 2016 zum fünften Mal in Folge zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, nahmen mehr als 31 700 junge Frauen und Männer an den Kammerprüfungen teil. Das waren 1200 weniger als im Jahr zuvor. Die Erfolgsquote lag erneut bei 88 Prozent.

Seit Jahren gehen in Hessen auch die Zahlen bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen kontinuierlich zurück: Von 40 611 im Jahr 2011 auf 36 015 im vergangenen Jahr.

Knapp zehn Prozent der Prüflinge versuchten der Statistik zufolge 2016 bereits zum wiederholten Mal, ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Dagegen waren mehr als 13 Prozent vorzeitig zu der Prüfung zugelassen - entweder wegen einer schulischen Vorbildung oder guter Leistungen.

Zwei Drittel der erfolgreichen Abschlussprüfungen wurden von den Industrie- und Handelskammern abgenommen, knapp ein Fünftel von den Handwerkskammern. Die übrigen Azubis wurden unter anderem in der Landwirtschaft, im Öffentlichen Dienst oder unter Aufsicht der Ärzte-, Rechtsanwalts- und Steuerberaterkammern ausgebildet.

(dpa)