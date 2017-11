In Frankfurt höchste Diebstahlsgefahr

In Hessen wurden 2016 nach Auskunft des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 1006 Autos gestohlen. 2015 waren es 1032 Fahrzeuge. In Frankfurt ist die Diebstahlsgefahr mit rechnerisch 0,7 pro 1000 Autos am höchsten.

Deutschlandweit wurden vergangenes Jahr 18 207 Autos gestohlen: 1994 waren es noch 104 890 Fahrzeuge. Erheblich höher ist die Zahl der Autos, die in Deutschland aufgebrochen werden. Laut GDV waren das 2016 insgesamt 106 000 Wagen. Das heißt: Jeden Tag werden 340 Autos geknackt oder komplett gestohlen. Eine regionale Auswertung für die Diebstähle von Lenkrädern, Navigationsgeräten oder anderen Teilen gibt es indes nicht.

Der Schaden durch Autodiebe und -knacker betrug vergangenes Jahr insgesamt 518 Millionen Euros. Davon entfielen 299 Millionen auf die Autodiebstähle und 219 Millionen auf Diebstähle aus Autos. Laut GDV ist die Zahl der Diebstähle von Teilen aus Autos um acht Prozent gesunken – aber die Schadenshöhe insgesamt gleich geblieben. Dies begründet der GDV damit, dass die Versicherungen pro Fahrzeug etwa 500 Euro mehr an Entschädigungen zahlen müssten als noch im Vorjahr.

(lhe)