In Frankfurt wohnen keine Flüchtlinge mehr in Turnhallen

In Frankfurt sind keine Flüchtlinge mehr in Turnhallen untergebracht. Am Mittwoch seien die letzten Geflüchteten aus der Turnhalle der Paul-Ehrlich-Schule in Frankfurt-Höchst in andere Einrichtungen umgezogen, sagte die Sprecherin des Sozialdezernats, Manuela Skotnik, am Donnerstag. Zuletzt lebten noch 84 Flüchtlinge in der Turnhalle. In der Hochzeit sei die von der Bauaufsicht vorgegebene Maximalbelegung von 170 Menschen in der Halle erreicht gewesen.

(dpa)