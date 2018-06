Artenschutz: In Hanau vermehren sich Przewalski-Pferde auf einem Ex-Militärgelände

Vor rund zehn Jahren wurde ein Wildpferde-Projekt in Hanau ins Leben gerufen. Wegen des Erfolgs wird es ausgeweitet. Bald sollen Tiere auch aufs Gelände eines früheren Munitionslagers kommen. Die Bahn als maßgeblicher Unterstützer will dort Naturschutz erlebbar machen.

Wo einst das US-Militär auf einem Panzer-Übungsplatz für den Ernstfall probte, haben sich in Hanau Wildpferde eingelebt. Matthias Pollmeier überzeugt sich davon immer wieder gern. Der Naturschutz-Experte vom Bundesforst schaut mit seinem Kollegen Harald Fuhrländer auf dem „Campo Pond“ genannten Gelände vorbei. Mit Wildkräutern locken sie die Pferde an und verteilen ein paar Streicheleinheiten. „Nachdem wir das Artenschutzprojekt vor rund zehn Jahren gestartet haben, können wir sagen: Es ist ein voller Erfolg. Die Fortpflanzung verläuft unproblematisch. Es gab schon fünfmal Nachwuchs“, bilanziert Pollmeier. „Die Wildpferde haben hier ein Zuhause gefunden.“ Zu verdanken ist das auch der Deutschen Bahn, die das Projekt und viele andere maßgeblich unterstützt.

Derzeit leben sieben Pferde auf der 60 Hektar großen Koppel des rund 100 Hektar großen Geländes. Das älteste Tier in der Gruppe ist Barioja, die Stute ist stolze 28 Jahre alt. Das mit drei Jahren jüngste Tier ist Hengst Pavel. Ein wahrer Zungenbrecher ist der Name der Pferde-Rasse: Sie heißen Przewalski-Pferde. Sie sind eigentlich in Zentralasien beheimatet.

Wachsender Betstand

Benannt sind sie nach ihrem Entdecker, dem russischen Forscher Nikolaj Przewalski. Zeitweise galten sie als fast ausgestorben, heute umfasst der Bestand durch Zucht wieder weltweit rund 2000 Tiere in Zoos und Zuchtstationen. Przewalskis sind etwa so groß wie ein Pony (1,40 Meter) und sehr widerstandsfähig. Die Wildpferde haben einen großen Anteil daran, dass die Flora und Fauna auf dem Gelände in Hanau so prächtig gedeiht. Sie fungieren als „Rasenmäher“ und sorgen dafür, dass die Fläche nicht zuwuchert.

In Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wurden im Jahr 2014 auf einem ehemaligen Flugplatz und Manöverareal der US-Armee ebenfalls Wildpferde angesiedelt. Auf dem 80 Hektar großen Naturschutzgelände residiert derzeit ein Hengst namens Heiper mit fünf Stuten. „Bald wird auch hier Nachwuchs erwartet“, erklärt Fuhrländer. Neben Hanau (sieben Pferde) und Babenhausen (sechs) ist der größte Standort an Przewalski-Pferden in Hessen in Gießen. Dort leben 16 Exemplare. Kurz hinter der hessischen Grenzen gibt es in Aschaffenburg noch zehn Tiere.

Auf das Gelände des ehemaligen Munitionsdepots der US-Streitkräfte, genannt „Muna“, in Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) sollen im Herbst 2019 auch Tiere kommen. Gesellschaft sollen sie von sechs Wisenten bekommen. Die europäischen Waldrinder werden aus NRW nach Hessen gebracht. „Auf solch einem großen Gelände ein Semi-Reservat für die Tiere zu schaffen, ist in Hessen einmalig. Wir simulieren hier ein Stück Freiheit für die Tiere. Und Wisente und Wildpferde auf einer Fläche sind ein Novum in Hessen“, schwärmt Pollmeier.

Heimat für viele Arten

Auch auf dem Muna-Gelände explodiert die Artenvielfalt. 16 von 25 deutschen Fledermausarten sind registriert worden, in den ehemaligen Militärbunkern haben sie ein Zuhause gefunden. Das Gebiet, auf dem teilweise wieder Moore entstehen, ist auch ein Refugium für Insekten geworden. „Auf dem früher fürs Militär trockengelegten Gelände wird der natürliche Zustand wiederhergestellt“, erklärt Pollmeier. Aber nicht überall auf der Muna ist es derzeit so idyllisch. Abrissbagger sind am Werk. Alte Gebäude der Munitionsfabrik am sogenannten Bahnhof werden derzeit zurückgebaut.

Finanziert werden die Renaturierungsmaßnahmen in Münster, Hanau und Babenhausen von der Deutschen Bahn. Sie haben die Gebiete von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft und betreiben grüne Konversion. Das heißt, ehemalige Militärgelände werden einer neuen Bestimmung zugeführt – dem Umwelt- und Naturschutz. Die Renaturierung sind Ausgleichsmaßnahmen für Großbauprojekte. Wenn die Bahn an einer Stelle in die Natur eingreift und neue Schienentrassen baut, muss sie an anderen Orten Wiedergutmachung leisten. Die Projekte in Hanau und Münster sind zum Beispiel für einen kleinen Teil der geplanten ICE-Trasse Frankfurt-Mannheim.

Aber nicht nur die Natur hat etwas von der Renaturierung. Die Naturschutz-Maßnahmen sollen auch für die Menschen erlebbar gemacht werden. DB-Umweltplaner Matthias Mähliß sagt: „Denkbar sind Safaris mit Rangern, die etwas über das Gelände berichten. Auch ein Besucherzentrum sei für die Umweltbildung geplant.“ Noch ist das Gelände aber für unbefugte Besucher gesperrt. Denn der Kampfmittelräumdienst hat seine Arbeit noch nicht beendet. Das 260 Hektar große Gelände leidet noch an Altlasten von Munitionen und anderem explosiven Material. Dass Tiere auf einen Blindgänger treten und getötet werden, sei aber nicht zu befürchten, sagt Bundesförster Pollmeier.