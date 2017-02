Wellness auf dem Vulkan: In Herbstein ist Entspannung bei Hessens höchster Heilquelle angesagt

Mit der Schwimmnudel in der „urgemütlichen“ Vulkan Therme planschen oder in der Vulkan Sauna schwitzen – all das ist in Herbstein im Vogelsberg möglich. Und bald springen manche sogar bei einem ungewöhnlichen Brauchtum in Herbstein durch die Straßen.

Der Vulkan ist sogar auf die Speisekarte geschwappt. „Vulkano Wrap“ und „Vulkan Burger“ heißen einige der leckeren Gerichte, die im Bistro der Vulkan Therme in Herbstein serviert werden. Und wer sich über die sehr üppigen Portionen wundert, dem erklärt Mitarbeiterin Therese Staubach gleich den Grund: „Im Vogelsberg wird viel gegessen.“

Doch niemand muss fürchten, beim Verdauen des Riesen-Wraps von einem Vulkanausbruch überrascht zu werden. Zwar liegt Herbstein auf einem Vulkankegel. Die Erde im Vogelsberg hat sich jedoch schon lange ausgetobt, jetzt ist Entspannung angesagt. „Es ist total ruhig hier“, freut sich Daniel Flynn aus Antrigtal, der zum ersten Mal mit seinen Kindern hier die Therme besucht. „Da kann ich meine dreijährige Tochter, die noch nicht schwimmen kann, gut im Auge behalten.“ Und auch Klaus Schildger aus Schotten, der ebenfalls mit seinem Nachwuchs im Wasser planscht, findet es hier „einfach urgemütlich“.

Badegast Evelyn Stracker ist schon viel gereist und fährt bald nach Mauritius. Zum zweiten Mal besucht sie jetzt aber Herbstein, weil es dort „so erholsam ist“ – und das Wasser sei mit 32,5 Grad sogar wärmer als im Indischen Ozean. Sie schätzt vor allem, dass es in der Therme „keine Dauerbespaßung“ gibt. Ein paar bunte Schwimmnudeln, gelegentlich Wassergymnastik, Massagestrahlen und Wasser, das über Basaltstein fließt – das genügt den Gästen hier völlig.

Bademeisterin Heidi Schneider, im Hauptberuf Fleischereifachverkäuferin, hat alle im Auge. Und sie beobachtet, dass sich gerade Familien in der Vulkan Therme sehr wohlfühlen. „Der Eintrittspreis von fünf Euro für Kinder am Tag, ohne Zeitbeschränkung, ist ja auch sensationell günstig“, meint sie.



Wer irgendwann genug vom Planschen im magnesiumreichen fluorhaltigen Calcium-Natrium-Sulfat-Thermalwasser hat, das in das Bewegungsbad fließt, kann in der Vulkansauna schwitzen – in einer klassischen finnischen Sauna, einer Biosauna mit Duft- und Aroma-Therapie oder im Dampfbad. Massagen, Krankengymnastik und Lymphdrainage werden in der Therme ebenfalls angeboten. „Wir haben hier viele Gäste, die nach Operationen eine Lymphdrainage wollen“, erklärt Masseurin Bärbel Schäfer. Sie ist gebürtig aus dem Vogelsberg und könnte „in einer Großstadt wie Frankfurt nicht leben.“

In der Tat könnte der Kontrast zwischen der Mainmetropole und dem abgelegenen Herbstein, das im Winter mit dem ÖPNV schwer zu erreichen ist, kaum größer sein. Herbstein hat nur 4900 Einwohner, aber eine mehr als 1000-jährige Geschichte und kann mit einigen Besonderheiten aufwarten. „Wir haben hier Hessens höchste Heilquelle“, betont Gudrun Schmidt vom Tourismusverband. Mehrmals wurde nach dieser Quelle gebohrt, „beim dritten Versuch hat es gesprudelt“. Weil die Bohrung insgesamt 1000 Meter und fünf Zentimeter tief ging, gilt das nun als Höhe der Heilquelle, auch wenn der Ort nur 450 Meter über dem Meeresspiegel liegt.

Außerdem ist Herbstein, dessen malerische Altstadt auf einer Anhöhe thront, eine katholische Enklave im überwiegend evangelischen Vogelsberg und eine Karnevalshochburg. Am Rosenmontag zieht der Karnevalsprinz Bajazz mit seinem Springerzug durch die Straßen. Die Rolle des Bajazz wird einige Wochen zuvor versteigert und ist auch heute noch sehr begehrt. Wer sich für die seit 1672 bestehende Fastnachtstradition interessiert, erfährt mehr im Herbsteiner Fastnachts- und STATT-Museum.

Wenn dem Besucher auf dem Weg dorthin ein etwas kalter Wind um die Nase weht, ist das jedoch nicht ungewöhnlich. „Die Gegend hier wird auch Hessisch-Sibirien genannt“, erklärt Gudrun Schmidt lachend. „Wenn in Frankfurt schon die Magnolien blühen, schläft die Natur hier oben noch.“ Auf dem Vogelsberg sei es eben immer kälter. „Aber auf die Menschen trifft das nicht zu,“ betont sie, „die sind warm und herzlich.“ Vielleicht strahlt der erloschene Vulkan ja immer noch ein wenig in die Herzen aus.

Herbstein ist mit dem Auto vom Rhein-Main-Gebiet aus über die A 66 zu erreichen. Vor Bad Orb auf die B 276 abbiegen, später auf die B275 Richtung Herbstein. Die Vulkan Therme sind ausgeschildert. Die Fahrt mit dem ÖPNV dauert ab Frankfurt fast drei Stunden. Ein Regionalexpress fährt bis Glauburg-Stockheim, dann ein Bus nach Gedern, dort umsteigen in einen weiteren Bus nach Herbstein. Eine Tageskarte für die Vulkan Therme kostet 7,50 Euro für Erwachsene und für Kinder fünf Euro. Zwei Erwachsene und zwei Kinder zahlen zusammen 20 Euro, Mehr Informationen unter www.herbstein.de oder bei der Kurverwaltung unter (0 66 43) 96 00 -19