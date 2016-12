In Hessen bis zu 40 islamistische „Gefährder” bekannt

Verkaufsoffener Sonntag bleibt Zankapfel Händler fürchten Verbote

Frankfurt/Wiesbaden. Der Onlinehandel kennt keine Sonntagsruhe. Dagegen ist das Shoppen an den vier erlaubten Sonntagen in Hessens Städten schwierig geworden. Der Einzelhandel fordert ein neues Gesetz, das Land will jedoch hart bleiben. mehr