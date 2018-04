In Hessen wird es am Mittwoch richtig frühlingshaft

In Hessen bleibt das Wetter zum Start der neuen Woche wechselhaft, Mitte der Woche wird es aber schön. Zunächst erreichen die Höchsttemperaturen am Montag zwischen 18 und 21 Grad bei schwachem Nordwestwind. Einzelne Gewitter zwischen Odenwald und Werra sind möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.

In der Nacht zum Dienstag lockert es auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 9 und 6 Grad, gebietsweise kommt Nebel auf. Der Tag selbst zeigt sich nach Einschätzung der Meteorologen nur zeitweise wolkig, meist sonnig und niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad. Schwacher Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch zeigen sich nach Einschätzung der Meteorologen wenige Wolken am Himmel. Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 5 Grad. Tagsüber scheint die Sonne, es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen am Mittwoch liegen zwischen 23 und 26 Grad. Schwacher bis mäßiger, zeitweise lebhafter Wind weht aus Osten. In der Nacht zu Donnerstag wird es zumeist klar und trocken. Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 7 Grad.

