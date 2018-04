In Hessen wird es jeden Tag ein bisschen wärmer

In Hessen wird es in dieser Woche mit jedem Tag ein bisschen wärmer. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag vorhersagte, steigern sich die Temperaturen von maximal 23 Grad am Dienstag bis auf sommerliche 28 Grad am Freitag. Dazu scheint jeden Tag die Sonne und es ziehen nur hier und da einige Quellwolken vor blauem Himmel vorbei. Wer sich bei diesem sonnigen Wetter viel draußen aufhalte, solle an Sonnenschutz denken, empfehlen die Meteorologen. „Vor allem hinsichtlich einer nicht vorgebräunten Haut sollte angesichts der sich nun entfaltenden Wucht der Sonne verstärkt aufgepasst werden”, schreibt der DWD.

(dpa)