Sonnenbrandgefahr: In Hessen wird es jeden Tag ein bisschen wärmer

17.04.2018

In Hessen wird es in dieser Woche mit jedem Tag ein bisschen wärmer. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag vorhersagte, steigern sich die Temperaturen von maximal 23 Grad am Dienstag bis auf sommerliche 28 Grad am Freitag.