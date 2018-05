Wetter zum Wochenstart: In Hessen wird es kühler, wolkig und regnerisch

Das Wetter beschert Hessen einen überwiegend wolkigen Wochenbeginn. In Südhessen muss am Montag laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) öfters der Regenschirm aufgeklappt werden. Der Rest des Landes sollte trockenen Fußes durch den Tag kommen. Die Temperaturen schwanken zwischen 22 und sommerlichen 26 Grad. Im Bergland werde es mit 20 Grad etwas kühler als in den anderen Regionen.

Für Dienstag erwarten die Meteorologen eine Mischung aus Sonne, Wolken und einigen Schauern. Das Thermometer zeigt Werte bis 24 Grad an. In der Nacht zum Mittwoch beginnt es zu regnen. Das nasse Wetter setzt sich tagsüber fort. Später können sich Gewitter bilden. Wolken verdrängen die Sonne, und es wird mit Höchstwerten von 23 Grad noch etwas kühler als an den Tagen zuvor.

(dpa)