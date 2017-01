In Hessen zunächst kaum Probleme wegen Schnee und Sturm

Große Probleme wegen Schnee und Sturm hat es in Hessen am Mittwoch zunächst nicht gegeben. Zu kurzzeitigen Behinderungen wegen Schneefalls kam es auf der Autobahn 7 bei Bad Hersfeld, wie ein Polizeisprecher in Fulda sagte. Dort bildete sich eine leichte Schneedecke, die vorübergehend zum Stillstand des Verkehrs führte. Nachdem die Strecke gestreut wurde, rollte der Verkehr weiter. Zu Unfällen kam es nicht. In Kassel musste eine Straße wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gab für den Kreis Fulda eine Unwetterwarnung heraus. Am Mittwoch sei oberhalb von 600 Metern Schneefall von bis zu 20 Metern zu rechnen und es könne wegen schwerer Sturmböen zu Schneeverwehungen kommen. Überall sonst könne es leicht schneien, Wind- oder Sturmböen seien möglich.

(dpa)