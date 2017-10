In Nepal Geld von hessischen Konten abgehoben

Ein Betrugsfall, der seine Kreise bis nach Nepal zieht, beschäftigt die Polizei in der Wetterau. Nach illegalen Kontoabhebungen von hiesigen Bankkunden seien mehr als 40 Anzeigen eingegangen, berichtete die Polizei am Montag. Den ersten Ermittlungen zufolge hatten vor allem in der vergangenen Woche Betrüger in Nepal Geld von den Konten der Betroffenen abgehoben. Insbesondere in der Hauptstadt Kathmandu sei es zu den Abbuchungen in nepalesischen Rupien gekommen, umgerechnet im Schnitt rund 260 Euro je Fall. Die Ermittler vermuten, dass ein Geldautomat in Bad Nauheim so manipuliert worden war, dass die Täter die Bankdaten der Kunden abfischen konnten.

(dpa)