Winterwetter: In den nächsten Tagen wird es milder

Nach einigen frostigen Tagen gehen die Temperaturen erst einmal wieder nach oben. Bei bis zu neun Grad am Freitag und elf Grad am Samstag müssen sich die Hessen nicht mehr ganz so dick einpacken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach weiter mitteilte, bleibt es trotz oft starker Bewölkung meist trocken. Am Freitagnachmittag lockert es in Südhessen immerhin ein wenig auf und die Sonne kann sich ab und zu blicken lassen. Regen kommt am Sonntag auf, an dem die Temperaturen mit maximal acht Grad wieder leicht sinken.

Auch in der neuen Woche lässt sonniges Winterwetter auf sich warten. „Für nächste Woche deuten sich zwar wieder Hochdruckeinfluss und kältere Temperaturen an, jedoch sorgt feuchte Nordseeluft dabei eher für eine graue Suppe als für sonnigen Genuss”, sagte Magdalena Bertelmann vom DWD. Auch Schnee stehe zunächst nicht auf dem Programm.

(dpa)