Carillon: In der Marktkirche erklingt ein von Hand gespieltes Glockenspiel

Wenn Carillonneur Thomas Frank sein Instrument anstimmt, ist er in der gesamten Wiesbadener Innenstadt zu hören. Der Arbeitsplatz des Glockenspielers liegt in rund 50 Metern Höhe im Turm der neugotischen Marktkirche. Hier bringt der Kantor an seinem Spieltisch die 49 Bronzeglocken über ihm zum Klingen. Dazu drückt er mit der leicht geöffneten Faust auf kleine Holzstöcke, die ähnlich der Tasten eines Klaviers angeordnet sind.

Das Wiesbadener Instrument ist ein Carillon – ein handgespieltes Glockenspiel – und damit etwas ganz Besonderes. Die überwiegende Zahl der rund 250 Glockenspiele in Deutschland funktioniert automatisch. Nur bei rund 40 kann ein Carillonneur selbst Hand anlegen. Und das Wiesbadener Instrument kann sogar beides.

Rein automatisch

In einer Aufzählung der Deutschen Glockenspielervereinigung taucht nur ein weiteres Carillon in Hessen auf, das in der Alten Nikolaikirche auf dem Frankfurter Römerberg erklingt. Um ein rein automatisches Glockenspiel im Limburger Dom gab es vergangenes Jahr Wirbel, als sich eine Veganerin an dem Lied „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ störte. Weitere bekannte Carillons hängen im Historischen Rathaus in Köln und im Französischen Dom in Berlin.

„Ich bin mit diesem Instrument groß geworden“, erzählt Frank über das Glockenspiel in der Wiesbadener Marktkirche. Schon als Jugendlicher begeisterte er sich dafür, lernte auch an Instrumenten in Holland. In dem Nachbarland sind Glockenspiele wie auch in Belgien und Nordfrankreich weit verbreitet – Kinofans kennen sie aus dem Film „Willkommen bei den Sch’tis“.

Sobald Frank an seinem Spieltisch im Turm der Marktkirche eine Holztaste oder einen Fußhebel drückt, wird eine Glocke mit einem Hammer angeschlagen – und der Ton breitet sich über Wiesbaden aus. Damit dem 45-Jährigen nicht alle Passanten und Anwohner beim Üben zuhören müssen, gibt es in der Kirche noch einen identischen Spieltisch – ohne großes Publikum. Auch wenn die meisten Menschen die Glockenklänge als schön empfinden - es gibt auch mal Meckerer. Einen Nachbarn der Kirche, der sich gestört fühlte, lud Frank kurzerhand zu einem Besuch im Turm ein. Danach konnte der Mann nichts Schlimmes mehr an dem Instrument finden.

13 Kilo oder 2,3 Tonnen

Die größte Glocke des Marktkirchen-Carillon wiegt 2,3 Tonnen – die kleinste 13 Kilo. Als das Instrument 1986 installiert wurde, mussten extra Mauern aus dem Turm herausgebrochen werden, wie Frank erzählt. Inzwischen können die meisten Glocken mit automatischen Hämmern angestoßen werden – erst vor kurzem wurde mit 22 000 Euro nachgerüstet. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass einem sehr viele Menschen zuhören und dass man die Menschen erfreuen kann“, sagt Frank über seine Arbeit. „Wir sind zwar ein Kirchturm, aber das bedeutet nicht, dass nur fromme Lieder vom Turm kommen.“ Im automatischen Repertoire des Wiesbadener Glockenspiels sind rund 150 Lieder, darunter neben Kirchenmusik auch viele Volkslieder.

Zum Geburtstag seines Kollegen von der benachbarten katholischen Bonifatius-Kirche habe er ein „Happy Birthday“ gespielt, erzählt Frank. Dafür musste der 45-Jährige nicht die 285 Stufen in die Spielerkabine kraxeln. Der Kantor kann über Computer und Handy-App steuern, welches Lied das Carillon spielt oder wann das Stundengeläut der Kirche anschlägt.

Es gab auch schon mal Pannen. Beispielsweise zum Jahreswechsel 2017, als das Silvester-Geläut wegen eines Tippfehlers eine Nacht zu früh ertönte. Der Vorteil: Das Geläut war ausnahmsweise gut zu hören, in der Silvesternacht selbst gehen die Glockenschläge im allgemeinen Geböller unter. Beschwert hat sich niemand. Auch nicht, als vor einigen Jahren die ganze Heilige Nacht hindurch jede Stunde „Süßer die Glocken nie klingen“ gespielt wurde – statt nur einmal am Tag.