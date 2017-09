In drei Ministerien leiten nur Männer die Abteilungen

In drei hessischen Ministerien gibt es nur Männer an der Spitze von Abteilungen. Im Innen-, Finanz- und Wirtschaftsministerium arbeiten derzeit 20 Abteilungsleiter, aber keine einzige Leiterin, wie das Sozialministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden erklärte.

Seit 2014 wurden in allen acht Ministerien sowie der Staatskanzlei und der Kanzlei des Landtags 19 dieser Chefposten neu besetzt, drei davon mit Frauen. Dies geht aus einer Antwort des Sozialministers Stefan Grüttner (CDU) auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor.

Insgesamt leiten nur 9 Frauen Abteilungen in den 10 obersten hessischen Landesbehörden - bei rund 60 entsprechenden Stellen.

(dpa)