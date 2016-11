Inflation in Hessen verharrt bei 0,8 Prozent

Günstigere Energie hat den Anstieg der Verbraucherpreise im November in Hessen gebremst. Die Jahresteuerungsrate verharrte bei 0,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Inflation sei damit erstmals seit fünf Monaten nicht mehr gestiegen. Grund waren vor allem sinkende Energiepreise. Sie verringerten sich binnen Jahresfrist um 3,9 Prozent. Tiefer in die Tasche greifen mussten Verbraucher dagegen für die Miete (plus 2,2 Prozent).

Gegenüber Oktober blieben die Verbraucherpreise unverändert. Billiger wurde es im Monatsvergleich an der Tankstelle. Diesel kostete 3,9 Prozent weniger als im Vormonat, Benzin 3,8 Prozent weniger. Deutlich günstiger war Heizöl (minus 6,0 Prozent). Der Rohölpreis war zuletzt wieder gesunken. Mieten, Molkereiprodukte und Eier sowie Gemüse wurden dagegen teurer.

