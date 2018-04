Inflationsrate bleibt in Hessen unverändert bei 1,5 Prozent

Höhere Kosten für Wohnungsmieten, Heizöl und Molkereiprodukte haben die Verbraucherpreise im April in Hessen klettern lassen. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Preise um 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit blieb die Inflationsrate im Vergleich zum Vormonat März unverändert. Im Februar hatte die Inflationsrate noch 1,1 Prozent betragen.

Für Energie mussten die hessischen Verbraucher im April 1,2 Prozent mehr bezahlen als ein Jahr zuvor. Vor allem für Heizöl (plus 10,1 Prozent) und Kraftstoffe (plus 0,5) sowie Strom (plus 1,1) musste nach Angaben der Statistiker tiefer in die Tasche gegriffen werden. Günstiger wurde stattdessen Gas (minus 0,8).

Die Wohnungsmieten, die gut ein Fünftel der Konsumausgaben privater Haushalte ausmachen, seien um 1,7 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Die Preise für Nahrungsmittel zogen laut Landesamt um 3,6 Prozent an. Dabei legten vor allem Butter (plus 32,3) und Obst (plus 10,1) zu. Molkereiprodukte und Eier verteuerten sich im Vergleich zum April des Vorjahres um 9,8 Prozent. Für Gemüse mussten dagegen 5,3 Prozent niedrigere Preise gezahlt werden.

(dpa)