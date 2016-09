Ingolstadt will sich gegen Frankfurt belohnen

Nach der couragierten Leistung beim FC Bayern München will sich Fußball-Bundesligist FC Ingolstadt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt belohnen. „Wir haben viel Lob eingeheimst, aber jedem ist klar, dass wir um Punkte spielen. Wir hatten bisher in jedem Spiel ein Chancenplus, jetzt wollen wir, dass etwas Zählbares rausspringt”, sagte Trainer Markus Kauczinski am Montag in Ingolstadt.

Weiterhin verzichten muss Kauczinski am Dienstag (20.00 Uhr) auf Defensivspieler Romain Brégerie (Wadenverletzung) und den schon länger fehlenden Neuzugang Sonny Kittel. Beim Blick auf die Aufstellung will der FCI-Coach auch die Belastungen des dichten Programms berücksichtigen. „Wir fangen an, uns einzuspielen. Aber es ist eine Englische Woche. Wir werden sehen, wie sich die Spieler fühlen, wer frisch ist”, sagte der 46-Jährige.

Die Oberbayern hatten beim 1:3 in München am Wochenende eine mutige Vorstellung geboten, aber wegen der schlechten Chancenverwertung eine Überraschung verpasst. Anders als in München wird Kauczinski das Spielsystem wieder anpassen. „Das 4-2-3-1 war an Bayern ausgerichtet. Gegen Frankfurt werden wir wieder was Neues machen. Wir können auch mit zwei Spitzen spielen, wie gegen Hertha. Wir sind so flexibel, dass wir das können”, sagte Kauczinski.

(dpa)