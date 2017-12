Task Force: Initiative für weniger Bürokratie im Gesundheitswesen

Hessen sammeln fleißig Bioabfälle

Wiesbaden. Die Hessen sind zu fleißigen Sammlern von Bioabfällen geworden. Im vergangenen Jahr habe jeder Einwohner so viel Müll wie noch nie unter anderem in die Biotonne gesteckt, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag mit. mehr