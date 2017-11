Innenminister Beuth sagt als Zeuge vor NSU-Ausschuss aus

Im NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags soll heute Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden aussagen. Als Zeuge ist außerdem der Leiter der Rechtsabteilung im Innenministerium, Wilhelm Kanther, geladen. Der Untersuchungsausschuss will klären, ob nach dem Mord an dem deutsch-türkischen Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat im Jahr 2006 in Kassel in hessischen Behörden Fehler gemacht wurden. Zur Tatzeit war ein damaliger Verfassungsschützer am Tatort, der deshalb kurzzeitig unter Verdacht geriet.

Die Tat wird dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugerechnet, dessen Mordserie 2011 aufflog. Yozgat ist eines von zehn Opfern, die dem NSU zugeschrieben werden. Möglicherweise wird der Vater von Halit Yozgat in einer Sitzung Ende des Jahres vor dem NSU-Ausschuss noch zu Wort kommen.

(dpa)