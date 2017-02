Innenminister gibt Regierungserklärung zu Kriminalität ab

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) will heute im Landtag in Wiesbaden eine Regierungserklärung zum Thema Kriminalität abgeben. Erst vergangenen Donnerstag waren die Zahlen der jüngsten Polizeilichen Kriminalstatistik 2016 bekannt geworden. Die Rede des Ministers steht unter dem Motto „Erfolgreiche Polizeiarbeit - Hessen leben sicher”. Die Opposition wird das Thema voraussichtlich nicht so rosig sehen. Die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung von Polizisten führen bei Landtagsdebatten regelmäßig zu Streit.

Die hessische Polizei hatte 2016 bei der Summe der Straftaten ein leichtes Plus verzeichnet. Die Beamten erfassten 412 104 Fälle, das sind 2,2 Prozent mehr als noch 2015. Hauptursache für den Zuwachs waren laut Statistik Verstöße gegen das Aufenthalts-, Asyl und EU-Freizügigkeitsgesetz. Werden diese Delikte herausgerechnet, ergibt sich ein leichter Rückgang der Kriminalität.

(dpa)