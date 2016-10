Phänomen Horror-Clowns: Innenminister will gegen Grusel-Clowns durchgreifen - Halloween naht

Wer als Grusel-Clown verkleidet andere Menschen bedroht, muss auch in Hessen mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen. «Die hessische Polizei wird derartige Übergriffe nicht tolerieren und strikt dagegen vorgehen», sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) dem «Mannheimer Morgen» (Mittwoch). Eine Bedrohung mit Horror-Maske und gefährlichen Gegenständen gefährde nicht nur die Gesundheit des Gegenübers, sondern könne Straftatbestände bis hin zur fahrlässigen Körperverletzung erfüllen.

Aus Hessen gibt es nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) zu dem Phänomen bisher keine Zahlen, sondern nur vermehrte «Sichtungen» solcher Clowns. In Kassel war am Dienstag ein Jugendlicher beinahe angefahren worden, nachdem er von einem Mann in Kostüm und mit Clown-Maske erschreckt worden war.

Fälle im Gutleutviertel und Nordend Erste Horror-Clowns in Frankfurt unterwegs Die Grusel-Clowns, ein fragwürdiges Phänomen aus den USA, beschäftigt inzwischen ganz Deutschland. Die Fälle häufen sich. Auch in Frankfurt sind verkleidete "Witzbolde" gesichtet worden. clearing

Die Polizei sei besonders mit Blick auf Halloween kommenden Montag sensibilisiert, wenn viele Kinder und Jugendliche verkleidet durch die Straßen ziehen, sagte eine LKA-Sprecherin am Mittwoch. Wer einen Grusel-Clown sehe oder sich von einem bedroht fühle, solle auf sich aufmerksam machen, umgehend die Polizei verständigen und sich nicht selbst in Gefahr bringen.

(dpa)