Innenminister will nach NPD-Urteil Finanzierung überprüfen

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) will nach dem gescheiterten NPD-Verbotsantrag die staatliche Finanzierung für die Partei auf den Prüfstand stellen. Die Parteien seien zwar nach Artikel 21 des Grundgesetzes an der politischen Willensbildung des Volkes beteiligt, sagte der Minister am Dienstag in Wiesbaden. „Nach meiner Einschätzung schließt das aber nicht zwingend verfassungsfeindliche Parteien mit ein.”

Deswegen müsse das umfangreiche Urteil des Bundesverfassungsgericht nun ausgewertet und geschaut werden, ob es juristische Ansatzpunkte für eine Änderung der Parteienfinanzierung gibt, erklärte Beuth. Dabei sei zu prüfen, ob verfassungsfeindliche Parteien anders behandelt werden können als staatstragende Parteien.

Der Minister bedauerte das gescheiterte Verbotsverfahren. Hessen werde aber nicht nachlassen im Kampf gegen Rechtsextremismus. „Wir sind eine wehrhafte Demokratie”, betonte Beuth. In Hessen habe die NPD aber bei weitem nicht die Bedeutung wie in den ostdeutschen Ländern, wo die Partei auch in den Parlamenten saß.

Das Bundesverfassungsgericht hatte als Begründung für den abgewiesenen Verbotsantrag des Bundesrates die geringe Durchsetzungskraft der NPD angeführt (Az. 2 BvB 1/13). Die NPD wurde aber als verfassungsfeindlich und wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus eingestuft. Hessen hatte sich bei der Abstimmung im Bundesrat zum NPD-Verbotsantrag 2012 enthalten.

