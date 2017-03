Verfassungsschutz eingeschaltet: Innenministerium geht gegen türkische Spionage vor

Neue Enthüllungen aus der Spionageaffäre zwischen der Türkei und Deutschland zeigen: Auf der Liste über 300 Personen und Einrichtungen, die der türkische Geheimdienst MIT mutmaßlich ausspähte, sind auch Namen von 35 Personen sowie etwa 40 Institutionen aus Hessen. Ihnen lastet der türkische Geheimdienst also auch einen Bezug zur Gülen-Bewegung an. Den hessischen Sicherheitsbehörden liegen konkrete, personenbezogene Hinweise über mutmaßliche Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung vor, die im Fokus des türkischen Nachrichtendienstes stehen, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden auf Nachfrage mit.

Hinweise prüfen

Weitere Einzelheiten wurden auch aus Berlin bekannt. Dort hat gestern der Innensenator bestätigt, dass seiner Behörde ebenfalls eine Liste des türkischen Geheimdienstes mit angeblichen Gülen-Anhängern vorliegt. Es handele sich um eine zweistellige Zahl von Personen. Sie würden nun vom Landeskriminalamt informiert. Bisher hatten bereits Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mitgeteilt, dass die Betroffenen gewarnt werden.

In Hessen will der Verfassungsschutz nun die möglichen Spionageaktivitäten des türkischen Geheimdienstes ins Visier nehmen. Die Hinweise werden nach Angaben des Innenministers derzeit noch von den Sicherheitsbehörden geprüft. Nach einer individuellen Einzelfallprüfung sollen die betroffenen Personen und Institutionen dann zeitnah von der Polizei informiert und sensibilisiert werden.

Minister Beuth betonte: „Wir werden Spionage des türkischen Geheimdienstes gegen Deutschland in Hessen nicht akzeptieren und unser Landesamt für Verfassungsschutz wird verschärft mit nachrichtendienstlichen Mitteln dagegen aufklären“.

Wegen des Verdachts der Spionage in Deutschland ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen den türkischen Geheimdienst MIT. Die türkische Regierung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch im Juli 2016 verantwortlich. Der MIT hatte eine Liste mit Namen angeblicher Gülen-Anhänger im Februar dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes (BND), am Rande der Sicherheitskonferenz in München, überreicht; offenbar in der Hoffnung auf Unterstützung des BND. Ein Teil der Betroffenen wurde inzwischen offensichtlich von den deutschen Behörden gewarnt.

Auch Müntefering

Die neuen Spionagevorwürfe gegen die Türkei belasten immer stärker das ohnehin angespannte deutsch-türkische Verhältnis. Medienberichten vom Mittwoch zufolge stehen auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering sowie eine weitere Berliner CDU-Abgeordnete im Fokus des türkischen Geheimdienstes MIT. Die zwei Politikerinnen werden auf der Liste den Angaben zufolge unter der Rubrik „Machtzentren und Nichtregierungsorganisationen“ geführt, mit denen die Gülen-Bewegung angeblich „gute Beziehungen“ aufgebaut habe. Müntefering ist Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe. Die SPD-Bundestagsabgeordnete sei am Montag vom Bundeskriminalamt (BKA) über die Angelegenheit informiert worden. Justizminister Heiko Maas (SPD) drohte gestern beteiligten Agenten oder Mitarbeitern von Auslandsvertretungen explizit mit Strafverfolgung. „Spionage ist strafbar, dem werden wir nicht tatenlos zusehen“, so Maas.