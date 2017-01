Innere Sicherheit: Hessen erteilt de Maizière klare Absage

Der Vorstoß von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) für mehr Zentralisierung beim Thema innere Sicherheit stößt in Hessen auf deutlichen Gegenwind. Innenminister Peter Beuth bezeichnete es am Dienstag als „Unsinn”, die bisherigen Strukturen zu zerschlagen. „Schnellschüsse dieser Art untergraben nicht nur das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat, sie stellen die gesamte föderale Sicherheitsarchitektur in Frage”, erklärte der CDU-Politiker in Wiesbaden. „Das ist keine Grundlage für eine sachgerechte Diskussion.”

De Maizière fordert angesichts der Terrorgefahr in Deutschland deutlich mehr Kompetenzen für den Bund in der inneren Sicherheit. In einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung” verlangte er eine Stärkung des Bundeskriminalamts, eine Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten einer Bundesverwaltung sowie den Ausbau der Bundespolizei. „Um unser Land, aber auch Europa krisenfest zu machen, halte ich Neuordnungen für erforderlich”, schrieb de Maizière zwei Wochen nach dem Anschlag eines mutmaßlichen Islamisten auf einen Berliner Weihnachtsmarkt.

(dpa)