Insolvenz droht: KSV Hessen Kassel fehlen 1,3 Millionen

Dem Traditionsverein KSV Hessen Kassel drohen die Insolvenz und der Rückzug aus der Fußball-Regionalliga Südwest. 1,3 Millionen Euro fehlen dem früheren Zweitligisten für den Abschluss der laufenden sowie die Planung der kommenden Saison, gaben Vertreter des Vorstands und des Aufsichtsrates am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Danach benötigt der Verein in den nächsten 14 Tagen dringend die Unterstützung von Sponsoren und Fans, um eine Insolvenz abzuwenden. „Wir sind an dem Punkt, wo es ums Überleben geht”, sagte Matthias Hartmann vom Aufsichtsrat des KSV.

In der laufenden Saison hat der Regionaligist ein Defizit von 400 000 Euro angehäuft. Für den Etat der nächsten Saison fehlen aktuell sogar 900 000 Euro. Ein Grund dafür ist, dass sich Volkswagen im Sommer endgültig als Hauptgeldgeber zurückziehen wird. Als weiteren Grund benannten die Verantwortlichen, dass Zusagen für Sponsorengelder nicht eingehalten worden seien. Der KSV habe zusätzlich 1,1 Millionen Euro an langfristigen Schulden, die aber zumindest aktuell nicht das Problem seien, erklärte Hartmann.

„Primäres Ziel ist, in den nächsten 14 Tagen die Insolvenz abzuwenden”, sagte der Aufsichtsrat. Die würde im schlimmsten Fall „die Zerschlagung des Vereins” bedeuten. Auch einen freiwilligen Abstieg in die Hessenliga schloss er nicht aus.

„Jeder kann seinen Beitrag leisten, dass wir guten Fußball sehen - vom Zuschauer, der zahlt, bis zu Unternehmen, die Geld geben”, sagte KSV-Finanzvorstand Dirk Lassen-Beck. „Der Nordhesse bekommt den Fußball, den er bereit ist zu bezahlen.”

1998 war der Traditionsverein unter dem Namen FC Hessen Kassel schon einmal in Konkurs gegangen. Damals fing er in der Kreisliga A neu an und arbeitete sich bis in die Regionalliga wieder hoch.

(dpa)