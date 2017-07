Interviewbuch: Interessante Einblicke in das Leben von Volker Bouffier

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier gibt in einem Interviewbuch mit Werner D’Inka und Peter Lückemeier interessante Einblicke in sein Leben.

Volker Bouffier ist ein interessanter, aber auch schwer kontrollierbarer Interviewpartner. Auf zwei Fragen kann er schon mal 20 Minuten antworten und einen Parforceritt von der Landes- über die Bundes- in die Weltpolitik hinlegen. Deshalb dachten wohl die langjährigen „F.A.Z.“-Topjournalisten Werner D’Inka und Peter Lückemeier, es sei vielleicht am besten, einem Interview mit dem CDU-Politiker mal ein ganzes Buch einzuräumen. Und tatsächlich: Das 144 Seiten lange lesenswerte Gespräch ist die ganz große Erzählung Volker Bouffiers geworden, fast eine Autobiographie. Bei der Buchvorstellung im Wiesbadener Presseclub zeigte sich wieder einmal, dass Bouffier ein Causeur alter Schule ist. Sah er während der einleitenden Worte D’Inkas noch etwas müde aus (wir erfuhren später, warum), so füllte er später den Raum mit seiner rauchigen Erzählstimme.

Im Buch geht es natürlich viel um Politik, aber auch um die Person Volker Bouffier. Vieles von seiner Menschenfischerei, die den CDU-Politiker zu einem beliebten Ministerpräsidenten macht, hat er sicher aus seiner sportlichen Vergangenheit und seiner Jobberei während der Schüler- und Studentenzeit. Bouffier arbeitete unter anderem als „Hilfsbademeister“, Verpacker, Türsteher in einer Disco und in einem Kaufhaus. Er kann mit den Menschen. Solche Bürgernähe, die sich aus Lebenserfahrung speist, vermisst man bei vielen Jungpolitikern von heute, die oft allzu glatt daherkommen. Würden nicht dem ein oder anderen solche Erfahrungen aus der Lebenswelt guttun? „Ich will nicht über andere richten“, sagt Bouffier. „Das muss jeder für sich selbst entscheiden.“ Er empfehle aber allen, bevor sie ein Mandat annehmen, erst einmal eine Berufsausbildung abzuschließen, damit sie nicht abhängig von der Politik seien. Bouffier vermittelt den Eindruck, komplett mit sich im Reinen zu sein. Familiäre und politische Vita: alles in Ordnung. Das einschneidenste negative Lebensereignis war sicherlich sein schwerer Unfall, der seine Sportkarriere stoppte und dessen Folgen ihm heute noch Schmerzen bereiten. Bei langem Stehen leidet er. Die ganze vergangene Woche habe er Schmerzen gehabt – deshalb wohl der müde Gesichtsausdruck zu Beginn. „Aber die Schmerzen sind jetzt weg.“ Deshalb sei er zufrieden. Man merkt, dass Bouffier es gewohnt ist, aus allem das Beste machen zu wollen. Er vermisst in seinem Leben eigentlich nur eines: Zeit. Er sei terminlich so eingebunden, dass er mit seiner Frau höchstens drei, vier Mal im Jahr etwas spontan unternehmen könne. Er hätte auch gern mehr Zeit zum Nachdenken und dazu, sich über andere Wissensgebiete als die Politik zu informieren. „Ich würde sogar dafür bezahlen, etwas mehr Zeit zu haben“. Dennoch wirkt Bouffier nicht so, als wolle er nach der Landtagswahl 2018 mehr Zeit haben: als Polit-Rentner. Das Amt als Ministerpräsident scheint ihm noch viel Spaß zu machen.