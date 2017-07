International gesuchter Drogendealer bei Kontrolle entdeckt

Während einer Personenkontrolle in der Innenstadt von Groß-Gerau hat die Polizei zufällig einen Drogendealer erwischt. Der international gesuchte Mann geriet am Samstag in eine „routinemäßige Personalienüberprüfung”, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Dabei stellte sich heraus, „dass der 49-Jährige von den griechischen Behörden mittels internationalem Haftbefehl wegen Rauschgifthandels zur Verbüßung einer fünfjährigen Haftstrafe gesucht wurde.” Der Mann wurde festgenommen und dem Amtsgericht Groß-Gerau vorgeführt, das den verurteilten Drogenhändler in Haft schickte.

(dpa)