Internet-Auftritt von Regierung und Landtag gestört

Die Internet-Auftritte der Hessischen Landesregierung und des Landtags sind am Samstag nicht zugänglich gewesen. Wer die Seite besuchen wollte, erhielt Fehlerhinweise. Ein Sprecher des Finanzministeriums ging von einer „herkömmlichen technischen Störung” und nicht von einem Hackerangriff aus. Die Seiten werden dem Sprecher zufolge von der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) verwaltet, die dem Finanzministerium untersteht. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet.

Die HZD als zentraler Dienstleister der Landesverwaltung arbeitete nach eigenen Angaben an der Behebung des Ausfalls. „Die HZD geht von internen Gründen für die technische Störung aus. Für anderes gibt es derzeit keine Anzeichen”, heißt es in einer vom Finanzministerium weitergeleiteten Erklärung. Das Lagezentrum in Wiesbaden wusste zunächst nichts von den Störungen und deren Ursache.

(dpa)