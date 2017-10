Von Bund und Ländern: Internet-Plattform gegen Verschwendung von Lebensmitteln

Eine neue Internetplattform soll der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken. Auf der Seite gibt es Informationen zu 80 Projekten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Bund und Länder haben die Plattform erstellt, wie das hessische Umweltministerium in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Hessen sei mit acht Projekten vertreten. Laut Umweltstaatssekretärin Beatrix Tappeser (Grüne) soll die Plattform das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln schärfen und so deren Verschwendung verringern. Neben den Projekten der Bundesländer werden Aktivitäten aus ganz Europa vorgestellt.

(dpa)