Internisten erwarten 3000 Interessierte zum Patiententag

Der Verband der deutschen Internisten erwartet zu seinem diesjährigen Informationstag für Patienten in Wiesbaden rund 3000 Besucher. An gut 50 Ständen und bei mehr als 30 Vorträgen geht es am kommenden Samstag (7. April) im Rathaus hauptsächlich um die Gesundheit von älteren Menschen, wie die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin am Mittwoch ankündigte.

Regelmäßige Bewegung beispielsweise sei maßgeblich, um bis ins hohe Alter möglichst fit zu bleiben, betonte die Sportwissenschaftlerin Ellen Freiberger. Sie rate Senioren: „Führen Sie Ihren Hund spazieren, auch wenn Sie keinen haben.” Viele ältere Menschen gingen jedoch kaum noch aus dem Haus - unter anderem aus Angst vor Stürzen.

„Der überwiegende Teil der älteren Menschen sitzt”, sagte Freiberger. Dabei könne regelmäßige Bewegung Studien zufolge etwa das Demenzrisiko um mehr als ein Viertel senken. Der Chefarzt der Medizinischen Klinik Usingen, Norbert Schütz, betonte, dass mit einem effektiven Sturztraining Unfälle vermieden werden können. „Der Sturz ist das große Thema in der Altersmedizin”, sagte er. Mit einem Sturz beginne oft die körperliche Abwärtsspirale.

Wiesbaden ist traditionell Gastgeber des jährlichen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Während der Bauphase für das neue Rhein-Main-Congress-Center war die Tagung nach Mannheim ausgewichen. Von 2019 an wollen sich die Internisten wieder in der hessischen Landeshauptstadt treffen.

(dpa)